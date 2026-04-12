Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın varlıklarındaki düşüşün iddia edildiği gibi kayıp değil, bilinçli bir stratejinin sonucu olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Hazine'nin altın varlıklarındaki azalış" haberine yönelik resmi bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, Hazine'nin altın varlıklarındaki azalışın sebebinin teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış yorumlandığını açıkladı.

BORÇ KOMPOZİSYONUNDA "ALTIN" AYARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı borçlanma stratejisi kapsamında altın cinsi borçlanmaların kontrollü bir şekilde düşürüldüğü ifade edildi.

Bu hamlenin temel amacının, altın cinsi borç stokunun toplam stok içindeki payını azaltarak piyasa risklerine karşı daha dayanıklı ve dengeli bir borç yapısı oluşturmak olarak açıklandı.

Açıklamada geçen ilgili kısım şu şekilde:

"Bu kapsamda, kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, Hazinenin altın bakiyesindeki değişim bilinçli bir tercihin sonucu olup 2026 yılı borçlanma stratejisi çerçevesinde, altın cinsi borçlanmalara ilişkin çevirme oranları kontrollü bir şekilde düşürülmüştür.

Bu tercih; altın cinsi borç stokunun toplam borç stoku içerisindeki payını azaltarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır.

Bu çerçevede; 2026 yılının ilk 3 aylık (Ocak-Mart) döneminde altın cinsi iç borçlanma stratejimizde revizyona gidilmiştir. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme (roll-over) oranı bilinçli olarak %76 seviyesinde tutulmuştur"

İTFA RİSKİ VE VADE ÇEŞİTLİLİĞİ

Yeni dönem planlamasında sadece miktar değil, vade yapısında da değişikliğe gidildiği vurgulandı.

Belirli dönemlerde birikebilecek ödeme risklerini (itfa riski) dağıtmak amacıyla vade çeşitliliğine gidildiği, bu sayede borç ödeme profilinin daha öngörülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bakanlık, altın cinsi borçlanmalara yönelik bu stratejik yaklaşımın önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün Sözcü Gazetesi'nde Erdoğan Süzer imzasıyla yayımlanan haberde, Hazine'nin altın varlıklarındaki azalışın sebebinin teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış yorumlandığı görülmüş; aşağıdaki doğru bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Bakanlığımız borçlanma politikası, borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profilinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi suretiyle, orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda alınan borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ile maliyet-risk dengesini muhafaza eden bir yaklaşımla şekillendirilmektedir.

Bu kapsamda, kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, Hazinenin altın bakiyesindeki değişim bilinçli bir tercihin sonucu olup 2026 yılı borçlanma stratejisi çerçevesinde, altın cinsi borçlanmalara ilişkin çevirme oranları kontrollü bir şekilde düşürülmüştür. Bu tercih; altın cinsi borç stokunun toplam borç stoku içerisindeki payını azaltarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır. Bu çerçevede; 2026 yılının ilk 3 aylık (Ocak-Mart) döneminde altın cinsi iç borçlanma stratejimizde revizyona gidilmiştir. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme (roll-over) oranı bilinçli olarak %76 seviyesinde tutulmuştur.

Ayrıca, çevrilen altın cinsi yükümlülüklerde vade yapısının çeşitlendirilmesine gidilmekte; bu suretle belirli dönemlerde yoğunlaşabilecek itfa riskinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, borç servis profilinin daha dengeli ve öngörülebilir hale getirilmesine katkı sağlamaktadır.

Altın cinsi borçlanmalara ilişkin söz konusu stratejik yaklaşım önümüzdeki dönemde de uygulanmaya devam edilecektir"

