Altında bütün hesaplar sil baştan! Kısa vadeli beklentiler terse döndü, işte yeni hedefler

Ocak ayında altın fiyatları yatırımcısını üzdü. Ons altın yüzde 1,15 değer kaybederken; gram altın yüzde 2,30 ile sınırlı primlendi. Böylece altın geçen ay mevduat ve borsaya yenildi. Kapalıçarşı’da 1 aydır 2050 TL’ye yakın seyreden gram altın fiyatı, geçen ay enflasyona karşı da koruma sağlamadı. Altın alacaklar, elinde altın olanlar, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! FED’in mart ayında faiz indirimlerine kapıyı kapatması ve ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler, altın için hesapları değiştirdi. İşte altında son dakika yeni hedef ve beklentiler…

Ömer Faruk Bingöl - Yeni yılın ilk ayı geride kalırken, altın fiyatları yatırımcısını memnun etmedi. 2023 yılını 2062 dolar seviyesinden kapatan ons altın, 2 Şubat işlemlerini 2039 dolardan tamamladı. Böylece ons altın yılın ilk ayında yüzde 1,15 değer kaybetti. Gram altın ise (serbest piyasa fiyatlarına göre) geçen yılın son işlem gününü 1954 TL ile bitirmişti. 2 Şubat kapanışı 1999 TL’den gerçekleşti. Dolar/TL tarafında yaşanan bir miktar prim, gram altına yansıdı. Böylece gramda yılın ilk ayı yüzde 2,30 getiri ile geride kaldı. Kapalıçarşı’da da gram altın fiyatları 1 aydır 2050 TL’ye yakın seviyelerde yatay seyrediyor.

İLK AY ENFLASYONA YENİLDİ

Altın fiyatlarındaki bu görünüm ocak ayında; hem yüzde 4’e yakın mevduat getirisine hem de yüzde 13,66 olarak geçekleşen BİST100 endeksinin getirisine göre, altın yatırımcısını geride bıraktı. Üstelik altın, ocakta aylık bazda yüzde 6,0 civarında beklenen enflasyona göre de koruma sağlamadı.

ALTINDA BEKLENTİ NASILDI?

2024 yılına başlarken yaygın beklenti kompozisyonu; rezerv para birimi dolara dair daha zayıf bir görünümün öne çıkacağı, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine başlayacağı, ABD tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde zayıflama, böylece ons altında da primlenme olarak şekilleniyordu. Ancak geçen hafta ABD’den gelen iki gelişme, bu beklentilerin yeniden sorgulanmasına sebep oldu.

FED VE ABD İSTİHDAMI FRENLEDİ

ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı toplantısında faiz oranlarını beklenti dahilinde sabit bıraksa da, FED Başkanı Powell’ın mart ayı için faiz indirimine kapıyı kapatması, altında moralleri bir miktar bozdu. Asıl önemli haber istihdam tarafında yaşandı. ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları ocak ayında 187 bin kişi olan beklentinin oldukça üzerinde, 353 bin artış olarak açıklandı. Üstelik saatlik ücretlerde de aylık yüzde 0,3 olan artış beklentisi, yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Bütün bu gelişmeler, her ne kadar çekirdek enflasyonda son aylarda bir miktar gerileme yaşansa da ekonomide arzu edilen soğumanın tam anlamıyla yakalanamadığını ortaya koydu ve enflasyonist risklerin canlı kalacağı beklentisini destekledi.

ALTINDA SON FİYATLAR

ABD ekonomisine dair güçlü veriler geçen haftanın son işlem gününde dolar endeksinin 102,90’dan 103,90’a doğru yükselmesini sağladı. Bunula birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,13’ten 4,37’ye kadar yükseldi. Dolarda güçlenmeye işaret eden bu veriler ters korelasyon etkisi ile ons altını geriletti. Geçen hafta 2065 dolara kadar yükselen ons altın, verilerin de etkisiyle haftayı 2039 dolardan tamamladı. 2015 TL ile zirve yapan (serbest piyasada) gram altın fiyatı da 1999 TL’den Cuma kapanışını gerçekleştirdi.

YENİ HEDEF VE BEKLENTİLER

Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarına dair hedef ve beklentilerde de bir miktar güncellemeleri beraberinde getirdi. US Bank Asset Management Group Analistleri; altın fiyatlarının son 8 haftada “güvercin FED” beklentileri ile destek bulduğunu ancak hâlâ büyüyen ABD ekonomisi ve faiz indirimlerine dair az sayıda işaret sebebiyle, kısa vadede altına olan ilginin azalabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs Analistleri ise geçen hafta FED toplantısının ardından yayınladıkları raporda, ons altın için 12 aylık hedeflerinin 2175 dolar olduğunu bildirdiler. Bu beklenti, son kapanış fiyatına göre sadece yüzde 7’lik bir yükselişe işaret ediyor.

2080 DOLAR AŞILMADAN…

Ahlatçı Yatırım Araştırma Departmanı tarafından yayımlanan Haftalık Altın Raporunda da ABD’den gelecek ve enflasyonda canlılık göstergesi olabilecek her verinin dolar, tahvil faizleri ve ons altında tepkilere sebep olabileceği belirtilerek “Ons altın için bir süre ne çok yükseliş eğilimi ne de güçlü bir satış baskısı oluşmayacak gibi görünüyor. 2015/2000 dolar bandı üzerinde tutunma gerçekleştiği sürece, 2060 dolar yeniden test edilebilir. Ancak 2060/2080 bölgesi geçilirse ciddi bir yükseliş trendi oluşabilir” ifadelerine yer verildi.

GRAM ALTIN İÇİN ÖNGÖRÜLER

Gram altın tarafı ise dolar/TL’deki hareketlerden de etkilendiği için, kurda izlenen yatay-yukarı eğilimle ‘ons’a göre daha dirençli kalabiliyor. Gram altında kısa vadede 1980 TL seviyesinin destek, 2000 TL’nin psikolojik seviye ve 2015 TL’nin direnç olarak takip edilmesi gerektiği belirtiliyor. 12 aylık periyotta ise dolar/TL’de 36-42 arasında değişen beklentiler; gram altın için de uzun vadede 2500 TL ve üzerinin hedef olabileceği yönündeki öngörüleri desteklemeye devam ediyor.