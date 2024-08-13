Altında rekorlara devam! Gram 2700 TL’yi gördü, şimdi ne olacak?

Altında son dakika! 13 Ağustos 2024 fiziki gram altın satış fiyatı, Kapalıçarşı’da 2700 TL’yi görerek rekor kırdı. Büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin yaklaşması ve jeopolitik riskler altını yükseltiyor. Analistler, “Ons altında 2450 dolar üzerinde kalıcılık halinde, 2500 dolara doğru hareketlilik söz konusu olabilir. Gram altın 2750 TL’ye ivmelenebilir. Jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde ise altında kâr satışları yaşanabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında yeni hafta rekor seviyelere sahne oluyor. FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimi döngüsüne yaklaşması ve Orta Doğu’da İran’ın “her an” İsrail’e bir saldırı başlatabileceğine yönelik spekülasyonlar güvenli liman altına yarıyor.

13 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 13 Ağustos 2024 Salı gram altın fiyatı 2651 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2660-2700 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Serbest piyasada 2670 TL ile rekor seviye görülürken, fiziki gram altında da 2713 TL ile tüm zamanlarını zirvesi test edildi.

13 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında ise işlemler 2460 dolara yakın devam ediyor. Onsta da en yüksek 2476 dolar görüldü. Bu arada dolar endeksi 103,00 ve ABD 2 yıllık tahvil faizi %4 sınırında yatay seyrediyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 400 TL, yarım altın 8 bin 785 TL ve tam altın 17 bin 515 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU VERİLERE DİKKAT!

Bugün ABD’de temmuz ayı ÜFE, yarın TÜFE ve perşembe de perakende satışlar verisi açıklanacak. Her üç veri de ekonomide soğumaya ve enflasyonist baskılarda hafiflemeye işaret ederse; FED’in eylülde 0,50 puanlık indirime gitme ihtimali ağırlık kazanacak. Altın fiyatları bu verilerden de destek bulacak.

ALTINDA BU SEVİYELER KRİTİK

Ons altın için 2450 dolar kritik destek olarak gösteriliyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık halinde yükseliş hevesinin devam edebileceği belirtiliyor. Tarihi zirve olan 2483 dolar ise ilk direnç olarak öne çıkıyor. Onsta 2500 dolara yakınlaşma halinde, gram altında 2750 TL’ye doğru ivmelenme bekleniyor. Jeopolitik risklerde düşüş hainde ise, altında kâr satışlarının hızlanabileceği uyarıları yapılıyor.