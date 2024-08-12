Dolar ve gram altın yol ayrımında! Büyük rekor geliyor, uzmanlar tarih verdi

Dolar ve altın bu hafta açıklanacak ABD'den gelecek kritik veriyle yön bulacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, büyük kırılmanın yaşanacağı Çarşamba gününe işaret etti. Uzmanlar büyük rekor geleceği tarihi açıkladı.

Piyasalar jeopolitik gerilim, FED faiz kararları ile yön bulmaya devam ediyor. Dolar 33 TL seviyesinde yatay seyrederken gram altın ise 2 bin 660 TL ile bugün tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar ve altın yatırımcısı için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Uzmanlar kritik veri öncesinde dolar ve altın piyasasında yaşanacakları değerlendirdi.

İSLAM MEMİŞ: "PİYASALAR YOL AYRIMINDA"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Çarşamba piyasa bir kırılma olacağına dair sinyaller verdi. Memiş, ‘Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30’da açıklanacak veri çok önemli." diyerek geçen hafta yaşanan dalgalanmalara işaret etti.

DOLAR VE EURO'DA BÜYÜK KIRILMA

Dolar ve Euro'da kritik veri sonrasında büyük bir kırılma yaşanacağını belirten uzman isim, "Dolar/TL 33,49 lira, avro/TL 36,61 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 33,30-33,80 lira dolar/TL kurunda bu hafta için geçerliliğini koruyor. EUR/USD paritesi nedenli Euro’nun hareketliliği daha önemli olacak. EUR/USD paritesi, 1,0850-1,0950 aralığında oyalanabilir. Çarşamba günü sonrası bir kırılma olması beklenmekte’’ ifadelerini kullandı.

ONS NEREYE GRAM ORAYA

Altın fiyatları için de konuşan İslam Memiş, "Bu hafta 2 bin 407-2 bin 435 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeyi sürdürmeli. Ons nereye, gram oraya. Rasyo nedenli gümüş ucuz kaldı. Altına kıyasla daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gram gümüş yatırımcısı, ons gümüşü takip etmeli." dedi.

GRAM ALTINDA BÜYÜK REKOR YOLDA

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman ise gram altında yaşanacak yeni rekorlara işaret etti. Özman, "2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır. Bundan sonraki hedef yılbaşı için 3 bin TL olacaktır diyebilirim." dedi.