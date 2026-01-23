Altın ve gümüşte rekor yükseliş sürerken ekonomist Filiz Eryılmaz, yıl sonu gram altın için 8700–9000 TL bandı, ons altında ise 5000–5400 dolar aralığını işaret etti. Eryılmaz, 2028–2030’a kadar yükselişin devam edebileceğini vurgulayıp yatırımcılara “satmayın, biriktirin” mesajı verdi.

Rekor üstüne rekor kıran altındaki yükseliş merak konusu oldu. Ekonomist Filiz Eryılmaz’a göre merkez bankalarının alımları, Fed’in faiz indirim sürecine girmesi ve güvenli liman arayışının yön değiştirmesi, altını yeniden küresel sistemin merkezine taşıdı.

Eryılmaz'a göre bir diğer önemli faktör ise FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırma korkusu . Perakende yatırımcıdan büyük fonlara, ETF’lerden merkez bankalarına kadar geniş bir kesim, yükseliş hızlandıkça piyasaya daha agresif giriyor. Eryılmaz’a göre bu durum, ralliye ekstra ivme kazandırıyor.

Bu dönüşümde Trump’ın son çıkışları belirleyici oldu. Özellikle Grönland üzerinden yürüyen gerilim, piyasada yeni bir belirsizlik dalgasına neden oldu.

Habertürk yayınında konuşan Eryılmaz’a göre artık güvenli liman kavramı değişti. Eskiden belirsizlik dönemlerinde dolar ve ABD tahvilleri öne çıkarken, Trump döneminde bu refleks tersine döndü. Yatırımcılar doları ve ABD 10 yıllıklarını satarak doğrudan altına yöneliyor.

"Trendi kaçırmayalım ama çok yüklü giriş yapmayalım. Kademe kademe alalım. Bir görelim bakalım nereye gidiyor hareket. Yükselme devam ettikçe alalım. Aşağı geldi, durduğundan emin olduğumuzda bir kademe de aşağıdan alalım mesela. Ben şöyle düşünmüyorum, şu an alınmaması gerektiğini düşünmüyorum ama bazen dikkatli olalım, bir bekleyelim, birkaç gün ondan sonra dediğimizde bile"

Özellikle gümüş ve gümüş ETF’lerinde son 5–10 yılda zor görülen bir hacim oluşmuş durumda. Eryılmaz'a göre strateji 'kademeli alım':

ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ

Filiz Eryılmaz’ın fiyat beklentisi ise piyasanın en çok konuştuğu başlık:

“Mesela ben kendi beklentimi söyleyeyim. Sene sonu ben ons tarafında minimum 5000, maksimum 5400 dolar bekliyorum. Ortalama beklentim 5200 dolar benim. Dolayısıyla bunu gram altında dolar TL’de de 52 TL bekliyorum sene sonunda. Minimum 8300, maksimum 9100 civarı. Dolayısıyla ortalama 8700–8800’leri çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum.

eğer hiç beklemediğimiz jeopolitik risklerin çok daha farklı boyutlara evrilmesi durumunda elbette ki çok daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir. Onun için ben açıkçası 9000’in kıyılarına her şey bu minvalde gidiyor olsak bile çok rahatlıkla geleceğimizi düşünüyorum"