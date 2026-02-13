Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 250 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 200 bin lira, en yüksek 7 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 250 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 2 TONU AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 480 milyon 788 bin 608,69 lira, işlem miktarı ise 2 bin 24,56 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 646 milyon 796 bin 665,42 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.310.000,00 5.223,30 En Düşük 7.200.000,00 4.940,00 En Yüksek 7.370.000,00 5.183,00 Kapanış 7.250.000,00 5.183,00 Ağırlıklı Ortalama 7.255.248,93 5.084,66 Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.480.788.608,69 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.024,56 Toplam İşlem Adedi 75



