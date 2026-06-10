Altının kilogramı 1 günde 243 bin lira değer kaybetti
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 günde 243 bin lira düştü. Böylece altının kilosu 6 milyon 220 bin liraya indi.
- Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 6 milyon 200 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 485 bin lirayı gördü.
- Dün günü 6 milyon 463 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugünkü kapanışıyla bir önceki güne göre düşüş gösterdi.
- KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 399 milyon 476 bin 517,37 lira, işlem miktarı ise 2 bin 314,37 kilogram oldu.
- Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
- Standart altının dolar/ons fiyatı ise en düşük 4.125,00, en yüksek 4.353,70 ve kapanış 4.170,75 olarak gerçekleşti.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 düşüşle 6 milyon 220 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 463 bin liradan tamamlamıştı.
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İŞLEM MİKTARI 2 BİN 314 KİLOGRAM OLDU
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 399 milyon 476 bin 517,37 lira, işlem miktarı ise 2 bin 314,37 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 402 milyon 340 bin 244,50 lira olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.463.000,00
|4.299,95
|En Düşük
|6.200.000,00
|4.125,00
|En Yüksek
|6.485.000,00
|4.353,70
|Kapanış
|6.220.000,00
|4.170,75
|Ağırlıklı Ortalama
|6.254.948,26
|4.183,20
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|14.399.476.517,37
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.314,37
|Toplam İşlem Adedi
|303