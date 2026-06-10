Fed'in işi zorlaştı! ABD'de enflasyon 3 yılın zirvesinde
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Ülkede yıllık enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin de zayıflamasına neden oldu.
- Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 4,2 arttı.
- Çekirdek TÜFE ise mayıs ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artış kaydetti.
- Enerji fiyatları mayısta yüzde 3,9 artarken, gıda fiyatlarında yüzde 0,2 artış görüldü.
- Yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri zayıflattı.
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. TÜFE mayıs ayında yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4,2 oldu. Böylece yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ÇEKİRDEK TÜFE
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE ise mayısta yüzde 0,2, yıllıkta yüzde 2,9 artış kaydetti. Çekirdek enflasyonda aylık beklenti yüzde 0,3, yıllıkta ise yüzde 2,9 artış yönündeydi.
ENERJİ FİYATLARI SERT YÜKSELDİ
İran savaşının etkisi nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. ABD'de mayısta enerji fiyatları yüzde 3,9 artarken, gıda fiyatlarında yüzde 0,2 artış görüldü.
FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI
ABD'de enflasyonun yükselmesi, Fed'in de elini bağlıyor. Yüksek enflasyon ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerin de zayıflamasına neden oldu.