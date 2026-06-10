Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yönelik müjdeli bir haber verdi. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle maliyetlerin arttığını belirten Erdoğan, bu yıl açıklanan destek tutarlarının yükseltileceğini söyledi. Erdoğan, "Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada çiftçilere yönelik müjdeli bir haber verdi. İran savaşı nedeniyle yaşanan maliyet artışlarına dikkat çeken Erdoğan, destek tutarlarını yükseltileceğini söyledi.

"ÜRETİM REKORU KIRABİLİRİZ"

Bu yıl yağışların bereketli geçtiğini belirten Erdoğan, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesinin yaşandığını söyledi. Barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 26'lık artışla yüzde 81 seviyesine çıktığını belirten Erdoğan, "Tarihi bir üretim rekoru da inşallah bu sene kırabiliriz. Hububat hasat dönemi ülkemizin birçok yerinde başlamıştır. Mevcut tahminlerimize göre buğday üretimimiz geçen yıla göre yüzde 27, arpa üretimimiz yüzde 50 artacaktır. Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday verimini bu yıl ortalama 400 kilo olarak öngörüyor; hatta Trakya, Çukurova gibi bölgelerimizde 700 kiloya varan verimler bekliyoruz. Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak, Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca Ofis, ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır. Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Destek tutarları artırılıyor

DESTEK TUTARLARI ARTIRILIYOR

Üreticilere müjdeli bir haber veren Erdoğan, "Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı, İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyor, destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz. Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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"YERELDE KALKINMAYI HIZLANDIRACAĞIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Bir diğer haberimiz bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımlarıyla yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz. Aynı programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına yapılan toplam 1156 başvuruyu ülkemizdeki yatırım iştahının bir işareti olarak görüyoruz. Toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerini en kısa sürede bitirip sonuçlarını paylaşacağız."

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