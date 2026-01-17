Apple TV içerikleri TV+ ile Türkiye’deki izleyicilerle buluşuyor.

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, Apple TV ile anlaşma yaptıklarını belirterek “DreamWorks, Paramount, Universal, AMC gibi güçlü yapımların yanı sıra yakın zamanda Apple TV ile 25 filmden oluşan özel bir anlaşma yaptık. Diğer yandan Alf ve Mavi Ay gibi iki unutulmaz diziyle başlattığımız nostalji kataloğumuzu genişletmeye devam ediyoruz. Ayrıca HBO Max kütüphanesindeki tüm içerikler eş zamanlı yayınlanacak şekilde TV+’ta da yer alıyor. Biz TV+’ta IPTV ve OTT’yi aynı dünyada buluşturuyoruz,. Bir başka deyişle; 1 kutu ya da 1 uygulama, 1 arayüz, 1 abonelik, 1 şifre ve 1 fatura ile çok zengin, çok katmanlı bir deneyim yaşatıyoruz” diye konuştu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da yerli ve global içerikleri, canlı yayın ve spor karşılaşmalarını tek platformda birleştirdiklerini söyledi.

