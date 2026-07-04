APY Ventures, yılın ilk yarısında 8 girişime 3,38 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Şirketin aktif portföyündeki 73 girişimin toplam değerlemesi 1 milyar doları aşarken, 5'ten fazla girişim için 3 yıl içinde 250-300 milyon dolarlık exit hedefleniyor.

Albaraka Portföy bünyesinde faaliyet gösteren APY Ventures, yılın ilk altı ayında 8 girişime toplam 3,38 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

Şirket; fintech, B2B SaaS, siber güvenlik, oyun ve iklim teknolojileri gibi alanlara odaklanırken, EELI Technology, Spektra Games, Mindtail, Viseur AI, VendorSide, Gamester, SuperGears ve Nuvolog yatırım yapılan girişimler arasında yer aldı.

APY Ventures’in yönettiği girişim sermayesi yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 81,8 milyon doları aşarken, son 5 yıldaki toplam yatırım tutarı 40 milyon dolara ulaştı. Desteklenen girişim sayısı 82’ye çıkarken, aktif portföydeki 73 girişimin toplam değerlemesi ise 1 milyar doların üzerine çıktı.

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, 2022’den bu yana Türkiye ve bölgede en fazla yatırım yapan kurumlar arasında yer aldıklarını belirterek, “Geçen yıl 24 yatırım turuna katıldık ve yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaptık. Aynı zamanda 12 yeni yatırım yaptık. Bugün ‘üç yıl içinde 250-300 milyon dolara exit ederiz’ dediğimiz 5’ten fazla girişimimiz var” dedi.

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