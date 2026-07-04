Küresel uçuş ağını hızla genişleten AJet, Ankara-St. Petersburg direkt seferleriyle Türkiye ve Rusya arasında yeni bir ticaret ve turizm köprüsü kurdu. Açılış sebebiyle Rusya’da düzenlenen panelde, Türk turistlere yönelik bürokratik kolaylıkların sağlanması istenirken, bölgede büyük ilgi gören Etnospor’un geliştirilmesi için Bilal Erdoğan’a iş birliği çağrısı geldi.

Kurulduğu günden bu yana dış hat uçuş ağını hızla genişleten AJet, Türkiye ile Rusya arasında yeni bir hava köprüsü kurdu. Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasında başlatılan direkt uçuşların ilki, AJet ve TAV yöneticilerinin katılımıyla Esenboğa’da düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 saat süren ilk uçuş, Pulkovo Havalimanı’nda havacılık geleneği olan “su takı” seremonisiyle karşılandı. Havalimanında geleneksel çalgılar eşliğinde müzik gösterisi yapılırken, gelen yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yeni hattın açılışı nedeniyle St. Petersburg’da turizm sektör temsilcileri ve Ankara’dan tur operatörleri, turizmcilerin katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelde konuşan Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, Ankara ile St. Petersburg arasında başlatılan direkt uçuşların iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

AJET'in Ankara-St. Petersburg uçuşu başladı: Turizm ve ticarette yeni hava köprüsü

TÜRK TURİSTE KOLAYLIK ŞART

Türk turistlerin St. Petersburg’dan büyük bir memnuniyetle ayrıldığını ancak bazı bürokratik engellerin aşılması gerektiğini belirten Başol, şu değerlendirmelerde bulundu:

Vatandaşlarımızın en çok karşılaştığı problemlerin başında havalimanında telefon hattı alımı ve para bozdurma işlemleri geliyor. Teknik anlamda bu süreçlerin kolaylaştırılması, turistlerimizin işini oldukça rahatlatacaktır. St. Petersburg’un en ünlü caddesi olan Nevski’de yürürken sürekli Türkçe duyuyoruz. Nasıl ki Türkiye’de belli şehirler ve işletmeler Rus turistlerin isteklerine göre organize ediliyorsa, St. Petersburg’un da Türk turizmine yönelik benzer, hayatı kolaylaştırıcı adımlar atması gerekir. Bu hamleler mevcut ilgiyi daha da artıracaktır.

AJET'in Ankara-St. Petersburg uçuşu başladı: Turizm ve ticarette yeni hava köprüsü

ANKARA'DAN 24 ÜLKEYE DİREKT UÇUŞ

Operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları merkezli sürdüren AJet, 2026 yaz sezonunda Milâs-Bodrum Havalimanı’nı da yeni üs olarak hizmete aldı. Bu kapsamda Bodrum’dan iç ve dış hatlarda toplam 22 noktaya direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Şirket ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 24 ülkede 32 noktaya sefer düzenleyerek başkentten dış hatlarda en fazla noktaya uçan hava yolu konumunda bulunuyor.

100 NOKTAYA ULAŞTI

Kurulduğu günden itibaren dış hat büyümesini stratejik öncelik olarak belirleyen AJet, Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da açtığı yeni destinasyonlarla iki yıl içinde 19 ülkede 56 yeni hattı uçuş ağına ekledi. Şirket, 2026 itibarıyla yurt içinde 39, yurt dışında ise 61 olmak üzere toplam 100 noktaya sefer düzenliyor.

ETNOSPOR ÇAĞRISI

St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi Prof. Apollinariya Sergeyevna Avrutina panelde yaptığı konuşmada Etnospor’un bölgede ilgi çektiğini dile getirerek, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’ın St. Petersburg’ta bilindiğini ve sevildiğini söyledi. Avrutina, Erdoğan’a Etnospor’un St. Petersburg’ta geliştirilmesi için çağrıda bulundu. Saint Petersburg Pulkovo Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Asiyat Halvaşi de St. Petersburg’a Türklerin ilgisinin arttığını söyledi. Halvaşi İstanbul’dan günlük 9, Antalya’dan 20’ye yakın sefer yapıldığını kaydetti.

HAFTADA 5 GÜN SÜRER

AJet, İstanbul ve Ankara’dan Moskova ile St. Petersburg’a direkt uçuşlarını sürdürüyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Moskova Vnukovo ve St. Petersburg Pulkovo havalimanlarına her gün ikişer sefer düzenlenirken, Ankara-St. Petersburg hattında uçuşlar; pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada beş gün gerçekleştirilecek. Ankara-Moskova seferleri ise haftanın her günü yapılıyor.

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