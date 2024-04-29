Ara zam gelecek mi? Asgari ücret teklifi Meclis'te! '3 ay' detayı dikkat çekti, Bakan Işıkhan net konuştu

Vatandaşın gözü, kulağı asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam konusunda net konuştu. CHP ise asgari ücrete her üç ayda bir enflasyon oranında zam yapılması teklifini Meclis'e sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ara zam tartışmalarına ilişkin yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği sorusuna "Geçen yıl belirlenirken 1 yıl diye belirlendi" diye cevap verdi.

24 TV yayınına katılan Bakan Işıkhan, "Geçen yılın asgari ücretini belirlerken bir yıllık olarak belirledik. İşveren sendikalarımızla görüşürken bu konuda anlaşmaya vardık, bir yıllık olacak dedik. Bakanlık olarak asgari ücreti biz belirlemiyoruz. Bunun için asgari ücret tespit komisyonumuz var. Hem işçi hem işveren sendikalarının temsilcileri bir komisyon olarak çalışıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekilleri, asgari ücrete her üç ayda bir enflasyon oranında zam yapılması teklifini Meclis'e sundu.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücretle ilgili Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü TV yayınına katılan Bozoğlu, CHP'nin teklifindeki dikkat çeken detayı anlattı.

Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Erdoğan-Özel görüşmesinde ekonomik durumun da masada olacağını düşünüyorum. Tablonun bize gösterdiği şu; emeklilerin yasal olarak alacakları artış dışında ek bir zam olmayacak. Bugün bunu biliyoruz. Bakan Şimşek'in Işıkhan'ın açıklamalarından Merkez Bankası'nın açıklamalarından bunu görüyoruz.

Bağ-kur ve SSK emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklileri yüzde 15.05 artı 3 aylık enflasyon kadar zam alacak. Orada bir başka iyileştirme olma durumu yok. Bildiğim kadarıyla CHP'nin de her 3 ayda bir artırılmasıyla ilgili teklifi var."