Gaziantep’in Araban ilçesinde doğal ve organik olarak üretilen bal yoğun talep görüyor. Bölgede yıllık 800 ila 1.000 ton arasında üretilen bal, kilosu 1.000 liradan satılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Beydilli Mahallesi’nde doğal bal üretimi yapan 35 yaşındaki Şahin Özbeydilli, doğal ve organik olarak üretilen balın kilosunun bin TL’den satıldığını belirtti.

"YOĞUN BİR SİPARİŞ ALIYORUM"

Piyasada çok sayıda sahte bal olduğunu söyleyen Özbeydilli, "Son yıllarda özellikle glikoz ve şeker başta olmak üzere değişik katkı maddeleri kullanarak özellikle de arısız ortamda üretilen sahte bal, ucuz fiyatlarla piyasada satılıyor. Türkiye genelinde bala olan rağbetin artması üzerine biz de doğal ve organik bal üretmek amacıyla bölgemizde arıcılığa önem vermeye başladık. Doğal ve organik bal üretiyorum. Yıllık 800 ile 1 ton civarında bal üretiyoruz. Yoğun bir sipariş alıyorum" dedi.

