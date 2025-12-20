2026 yılıyla birlikte araç alım satımından vergilendirmeye, ithalat denetimlerinden şirket kuruluşlarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Noter harcı, elektronik defter zorunluluğu ve vergi uygulamalarındaki değişiklikler, tüketiciden esnafa herkesin günlük hayatını etkileyecek. İşte 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler

2026 yılıyla birlikte tüketicileri, esnafı ve reel sektörü yakından ilgilendiren çok sayıda yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Yılbaşından itibaren araç alım satımından vergi uygulamalarına, ithalat denetimlerinden şirket kuruluşlarına kadar pek çok alanda yeni bir dönem başlayacak.

ARAÇ ALIM SATIMINDA NOTER HARCI GELİYOR

En dikkat çekici değişikliklerden biri araç alım satımlarında yaşanacak. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinde noter harcı alınacak. Buna göre, noterlerde yapılan satış ve devir işlemlerinde bedel üzerinden nispi harç tahsil edilecek. Harç tutarı ise 1.000 liradan az olamayacak.

Öte yandan ikinci el motorlu kara taşıtlarının, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satılamamasını öngören düzenleme ile ilan kısıtlamalarının, uzatılmaması halinde 1 Ocak 2026 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

OYUNCAK İTHALATINDA YENİ DENETİM DÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Buna göre denetimlerde, oyuncakların üzerinde ya da ambalajında imalatçı ve ithalatçıya ait kayıtlı ticari isim, marka ve adres bilgilerinin yer alıp almadığı kontrol edilecek. Bu bilgileri taşımayan ürünler, “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle ülkeye sokulmayacak.

YENİ ŞİRKETLERE ELEKTRONİK DEFTER ZORUNLULUĞU

Yeni yıldan itibaren kurulacak şirketler için de önemli bir değişiklik devreye giriyor. Ticaret Bakanlığı, ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler için Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) zorunluluğu getirdi. Buna göre şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini ETDS üzerinden tutacak.

VERGİDE ÜST SINIR ARTIYOR, BASİT USULDE BİRLİK SAĞLANIYOR

Vergi alanında da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor. Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, 2026’dan itibaren asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Basit usulde vergilendirme kapsamında ise büyükşehirler arasında uygulama birliği sağlanacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm büyükşehirlerde aynı işi yapan mükellefler, aynı vergi rejimine tabi olacak.

YERLİ ÜRETİM VE YAZILIM İÇİN YENİ KRİTERLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle, yerli katkı oranı yüzde 51’in altında kalan ürünler için talep halinde “yerli katkı oranı raporu” hazırlanacak. Yazılım ürünlerinin yerli malı sayılabilmesi için ise teknolojik ürün belgesine sahip olması şart olacak.

AMATÖR BALIKÇILARA BELGE ZORUNLULUĞU

Tarım ve su ürünleri alanında da yeni bir yükümlülük geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yapan ve su altı tüfeği kullanan kişiler için 1 Ocak 2026’dan itibaren “Amatör Balıkçı Belgesi” alma zorunluluğu getirilecek.

