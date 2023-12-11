Asgari ücret ilk toplantı sonucu! 11 Aralık asgari ücret toplantısı bitti mi, ne oldu? 2024 asgari ücreti ne kadar olacak?

11 Aralık 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:08

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücret ilk toplantı sonucu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başladı. İlk toplantının ardından asgari ücret ilk toplantı sonucu merak edildi.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI SONUCU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Ağar: Tespit edilecek asgari ücretin, işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücretin, çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlaması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildiren Ağar, bunun anayasal bir hüküm olduğuna dikkati çekti.

Ağar, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını belirterek, bu yılki komisyonda yer alacak 4 işçinin, yaşadıkları geçim sıkıntısını, zorlu hayat şartlarını komisyon üyeleriyle paylaşacaklarını dile getirdi.

Sosyal devlet anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunmasının amaçlandığını ifade eden Ağar, asgari ücretin yeniden tespitinin milyonlarca ücretli çalışan ve ailesi tarafından umutla takip edildiğini söyledi.

Ağar, asgari ücretin tespitinde hükümetin yaklaşımının belirleyici olduğunu ifade ederek, işçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yolunda atılan olumlu adımların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uygulamasının geçen yıl hayata geçirildiğini anımsatan Ağar, bunun ardından vergide adaleti sağlamaya yönelik adımların devam etmediğini belirtti.

Fiyat artışlarının, başta gıda ve kira olmak üzere her alanda devam ettiğine dikkati çeken Ağar, şunları söyledi:

"Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Asgari ücret, aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net asgari ücret 380 liradır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir?"

Ağar, ekonomide yaşanan olumsuzlukların nedeninin işçiler olmadığını belirterek, "Kaldı ki, toplam satış hasılatı içinde iş gücü maliyeti de son yıllarda giderek gerilemektedir. Toplam nüfus içinde ücretli çalışanların sayısı yükselmesine rağmen milli gelirden aldıkları pay giderek düşmektedir." diye konuştu.

Gelirler politikasının uygulanması gerektiğini belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Sosyal taraflar sadece ücret politikasını değil bir bütün olarak gelir politikasını gözden geçirmelidir. Ücretler üzerindeki işçi-işveren kesintilerinin neden yüksek olduğu hep birlikte değerlendirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası tespit edilecek asgari ücretin, işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz. Ülkenin milli birlik ve beraberliği, üreterek kalkınması her şeyin üzerindedir. İşçiler olarak biz bunun gereğini her fırsatta yerine getiriyoruz. Beklentimiz, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalıdır. İşçi kesimi olarak komisyon çalışmalarına katkimiz bu çerçevede mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz."

Akkol: Süreci tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde tamamlamak arzusundayız

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da asgari ücrete yıl içerisinde yapılan ara zamda devlet, işçi kesimi ve işverenler olarak mutabakat sağladıklarını anımsatarak, o dönem bütün imkanları zorlayarak hem çalışma arkadaşlarını hem işletmeleri gözeten bir rakamla masada olduklarını dile getirdi.

Akkol, "İçinde bulunduğumuz bu asgari ücret sürecinde de sosyal diyalog ile çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız." dedi.

TİSK olarak ülkenin sürdürülebilir refahı, işçilerin enflasyon karşısında korunması, işletmeleri ve üreticileri ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması konularına öncelik verdiklerini vurgulayan Akkol, 2022 yılı itibarıyla vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla tüm ücretlerin, asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutulduğunu hatırlattı.

Bu dönemde de ekonomide devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve istihdamı destekleyici bir dengenin tesis edilmesini son derece önemsediklerini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz; devletimiz olmadan bunların hiçbiri olmaz. Bununla birlikte, devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerin de bu dönem için oldukça kıymetli olduğunun farkındayız. Yapılacak çalışmaların tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Bütün işletmelerin karşılaştığı risklerin, bilhassa ürettikleri faydalarla birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz."

Artan yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirlerinin korunmasının önemine değinen Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için atılabilecek en önemli adımlardan birinin de vergi dilimlerindeki güncelleme olduğunun da farkındayız. Hem çalışanlar hem işverenler hem de tabii ki ülkemiz için olumlu, bol istişareli, kutuplaşmalardan uzak, birlik, beraberlik içerisinde bir süreç olmasını temenni ediyorum. Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti çok açık yüreklilikle göstereceğiz. Bu anlattıklarımın ışığında bu süreci en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusundayız. Sonuç önemli ama sadece sonucun değil bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyorum."

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantının ardından, komisyonda yer alan 4 işçiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Milyonlarca kişinin gözünün kulağının bu toplantıda olduğunu belirten Ağar, bugünkü toplantının sadece işin başlangıcı olduğunu ve toplantıda herhangi bir ücret konusunun görüşülmediğini söyledi.

Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapacağını açıklayan Ağar, bu toplantının da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ağar, TÜRK-İŞ heyetindeki 4 işçinin toplantıda söz alıp almadığıyla ilgili soruya, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular, arkadaşlarımız da görüşlerini sundu. Arkadaşlarımız asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine işverenler değerlendirme yapacaklar. Onları da önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz." yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret konusunda "kırmızı çizgisi"nin ne olduğuyla ilgili soruya Ağar, "TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani belirli bir ücret söyleyip de o ücretin altında kalmanın bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Ağar, bu yıl ilk kez komisyonda yer alan 4 işçinin toplantıda rakam telaffuz edip etmedikleriyle ilgili soru üzerine "Hayır. Biz TÜRK-İŞ'i temsil ediyoruz. Sonuçta TÜRK-İŞ bu arkadaşlarımızı çalıştıkları yerden buldu, tespit etti, getirdi. Asgari ücretle çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...