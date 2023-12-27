Asgari ücret kaç dolar oldu? 2024 asgari ücret kaç dolar yapıyor?

27 Aralık 2023 21:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 21:19

Asgari ücret kaç dolar? Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanması ile birlikte asgari ücret kaç dolar oldu merak edildi. Peki 17 bin TL kaç dolar? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR OLDU?

2024 asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. 17 bin 2 TL güncel dolar kuru ile 578 dolardır.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Milyonların beklediği 2024 asgari ücret zam oranı belli oldu. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Ankara'da AK Parti İl Merkezinde bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından karar çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere,17 bin 2 lira olarak duyurdu.

Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili açıklamaları şöyle;

Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir.

Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğime inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."