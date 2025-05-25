Asgari ücret vaadini hatırlattı! Özgür Özel'den ara zam çıkışı, formülü verdi

CHP Genel Başkanı Özel'den asgari ücrete ara zam için dikkat çeken bir çıkış geldi. Asgari ücret vaadini hatırlatan Özel, hem işçiyi kayıran hem de işvereni zora sokmayacak formüle işaret etti.

Yıl başında 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Haziran ayı içinde bir değerlendirme yapılabileceği belirtilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bursa Kent Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan Özel, hem işçiyi kayıran hem de işvereni zora sokmayacak formüle işaret etti.

HEM İŞÇİYİ HEM DE İŞVERENİ ZORA SOKMAYACAK FORMÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret vaadini hatırlatan Özel, "Erdoğan, enflasyonist ortamda yılda 4 kez 3 ayda bir asgari ücrete zam yapacağı sözünü vermişti. Ama geçen sene 12 ay boyunca bir kuruş zam yapmadı. Bütün işçi örgütlerini ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran hem de işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için büyük bir mücadele başlatıyoruz" dedi.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCETE ARA ZAM ŞART

Özel, bu süreçte işçiyi ezdirmeden işvereni de mağdur etmeyecek bir çözüm paketi hazırladıklarını belirtti. Özel, "Temmuzda asgari ücrete bir ara zammı almak durumundayız. Bunu yaparken KOBİ'lerimizi, sanayicilerimizi mağdur üretmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paketle KOBİ'ye, sanayiciye, bilhassa küçük esnafa, artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak prim ve vergi teşviğiyle bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız" şeklinde konuştu.