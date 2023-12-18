18 Aralık 2023 13:36 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 13:47

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret zammı belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün 13.30'da başladı. Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilişkin Asgari ücret zammı kaçıncı toplantıda belli olacak? Asgari ücret toplantısı açıklama son dakika! 2024 asgari ücret açıklandı mı? soruları araştırılıyor. Detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar görüşülecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. veya 4. toplantısında asgari ücret zammının belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık günü 13.30'da ikinci toplantısına başladı. İlk toplantı 11 Aralık'ta gerçekleşmişti. Toplantıların ardından asgari ücret ile ilgili detaylar belli olacak. Asgari ücret zammının 3. veya 4. toplantıda belli olması tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, 18 Aralık günü saat 13.30 itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç henüz sonuçlanmadı. İlk toplantısını 11 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 13.30’da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi. İlk toplantı sonucunda asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar duyurulmuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Öte yandan ilk toplantıda yer alan asgari ücretli 4 çalışan işçi bu toplantıda yer aldı.

Asgari ücrete yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira,

Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira,

Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira,

Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira,

Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.