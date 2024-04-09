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Haberler > Ekonomi > Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Ara zam formülü hazır, milyonların gözü temmuzda

Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Ara zam formülü hazır, milyonların gözü temmuzda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Ara zam formülü hazır, milyonların gözü temmuzda

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderdiği mektup sonrası, asgari ücrete yapılacak olası bir zam konuşuluyor. Merkez Bankası asgari ücret için, "yıl içerisinde tek zam" derken, iş dünyası ara zamma hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefi tutmadığı için kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi. 

Merkez Bankası tarafından hükümete gönderilen enflasyon mektubundaki asgari ücretle ilgili bir detay, ilgilileri harekete geçirdi.

Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Ara zam formülü hazır, milyonların gözü temmuzda - 1. Resim

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELİYOR?

Mektupta, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" vurgusunda bulunuldu.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün TCMB mektubunu köşesine taşıdığı yazısında şu ifadeler dikkat çekti:

"BİR İHTİMAL DAHA VAR"

"Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var. Neden mi? Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir.

Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Ara zam formülü hazır, milyonların gözü temmuzda - 2. Resim

İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM İÇİN HAZIR

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek? İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum.

"ZAM KAPISI AÇIK"

Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor. Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik oluşturur, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç…

Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon oluşturma ihtimalini nedense kafam almıyor!"

Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Ara zam formülü hazır, milyonların gözü temmuzda - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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