‘Asgari’de rakam tahribatı giderecek

12 Aralık 2023 07:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 07:50

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2024’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti. Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk defa dört işçi işçi yer aldı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarını, ücretlerin genel düzeyini ve işçilerin geçim durumunu göz önüne alarak bir değerlendirme yapacağını söyledi. Işıkhan “2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz” dedi.

61 KAT ARTTI

Işıkhan şöyle devam etti: 2002’de net 184 lira olan asgari ücreti 2023 yılında net 11 bin 402 liraya çıkararak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık üç katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz yüze 55 artışa ilave olarak temmuz ayında yüzde 34 artırdık. Yıl sonu TÜFE artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında, 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapıldı. Bu çerçevede, bir yılda toplamda yüzde 107’lik zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da yaptığı konuşmada “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmeli” ifadelerini kullandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ekonomideki iyileşme sürecinin korunmasını önemsediklerini ifade ederken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de memur maaşlarının en az yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranı kadar artırılmasını ve bunun üzerine de yüzde 10 refah payı verilmesini istedi.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK’TA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını ise 18 Aralık’ta gerçekleştirecek.

AB'DE SON SIRADAYIZ

DİSK-AR’ın asgari ücret araştırmasına göre 2013-2023 döneminde Türkiye’de asgari ücretin avro bazında yıllık ortalama değişimi yüzde 1,6 oldu. Böylelikle Türkiye AB ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Temmuz 2023 itibarıyla avro bazında en yüksek asgari ücret 2 bin 508 avro ile Lüksemburg’da. Lüksemburg’u Almanya ve Hollanda takip ediyor.