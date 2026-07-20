Yapay zeka yatırımlarıyla hızlanan küresel çip yarışında kritik konuma yükselen ASML, artan EUV ekipman talebi ve güçlü piyasa performansıyla Avrupa'nın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor.

Gelişen dünya teknolojileriyle birlikte yapay zeka talebi artmaya devam ediyor. Bu büyük talep artarken küresel çip piyasası ise bu sektörün en önemli oyuncularından biri oluyor. Bu yüzden teknoloji şirketleri çip üreticilerine daha fazla yoğunlaşıyor.

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Küresel çip talebi en yüksek seviyeye ulaşırken rekabet de artıyor. Avrupa da bu küresel sektörden geri kalmıyor ve sektördeki hareketlilik devam ediyor. Çip üretim ekipmanlarında dünya tekelini elinde tutan Hollandalı dev ASML, Avrupa ve dünyada zirveye koşuyor. Avrupa tarihinin ilk 1 trilyon dolarlık şirekt devi olmaya hiç olmadığı kadar yakın.

Avrupa tarihinde bir ilk! 1 trilyon dolara en yakın şirket

AVRUPA'NIN İLK TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETİ OLMA YOLUNDA

Hollanda merkezli yarı iletken ekipman üreticisi, gelişmiş çip üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemleriyle küresel teknoloji sektörünün en kritik şirketleri arasında yer alan ve dünyanın önde gelen çip üreticilerine makine ve ekipman sağlayan, yarı iletken endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin merkezinde bulunan ASML, ikinci çeyrekteki olağanüstü performansının ardından Avrupa'nın ilk trilyon dolarlık şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Artan çip talebiyle birlikte piyasalarda yukarı yönlü seyrini sürdüren şirket, Avrupa'da çip üretim ekipmanlarında tekel konumunda.

Analistlerin olumlu baktığı şirket, yatırımcılar için trilyon dolarlık senaryoyu artık çok daha olası hale getiriyor. Yapay zeka çip üreticilerinin en gelişmiş aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarına duyduğu ihtiyaç, ASML'nin piyasa değerini 700 milyar dolara yaklaştırdı. Şirket hisseleri bu yıl yüzde 60 değer kazandı ve böylelikle Barclays, Susquehanna ve Bernstein gibi finans devlerinin gözünde önemli bir konum elde etti. Hisse fiyat hedeflerini trilyon dolarlık eşiğe karşılık gelen seviyelere yükselten ASML, Avrupa tarihinin ilk 1 trilyon dolarlık şirketi unvanına oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Gelişmiş bellek ve mantık çiplerinin basımı için gereken teknolojiyi dünyada sadece ASML üretebiliyor. Yatırımcılar, yapay zeka çılgınlığında şirketin konumunu altına hücum döneminde kazma ve kürek satmaya benzetiyor.

Avrupa tarihinde bir ilk! 1 trilyon dolara en yakın şirket

AVRUPA'NIN DİĞER DEVLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Büyük rakipleri LVMH, Novo Nordisk ve SAP gibi Avrupalı devleri geride bırakan şirket, ilerlemeye ve yükselmeye devam ediyor. SK Hynix, Samsung ve Micron gibi bellek üreticilerinin eski sistemlerden yeni EUV araçlarına geçiş yapması, şirket için son derece kârlı bir yükseltme dönemi başlatıyor. Üstelik Elon Musk'ın Teksas'ta planladığı Terafab gibi projeler de ASML için yepyeni gelir kapıları aralıyor.

Fakat her geçen gün değişen ve gelişen dünyada artan rekabet, maliyet koşulları ve dünyadaki jeopolitik savaşlar, tüm dünyadaki şirketler gibi ASML'nin de etkilenmesine yol açabilecek bir konumda bulunuyor. Şu anda Çin pazarı, ASML'nin gelecekteki satışlarında yüzde 20 gibi önemli bir paya sahip durumda.

Ancak piyasalardaki son dalgalanmalar, bu tarihi zirveye giden yolun pürüzsüz olmayacağını net bir şekilde gösteriyor. Yine de tüm koşullara rağmen çalışma perspektifini bozmayan ve şartlara uyum sağlayan ASML, gelecekte Avrupa tarihinin en değerli şirketi olmaya hiç olmadığı kadar yakın.

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