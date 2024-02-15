Avrupa'da işler yolunda değil! Euro Bölgesi büyüme tahmini aşağı çekildi

2024'te ekonominin kademeli bir şekilde hızlanmasını bekleyen Avrupa Birliği (AB), yıla 'zayıf' bir başlangıç yapmasının ardından büyüme tahminini yıllık yüzde 0,8 olarak güncelledi. Daha önceki tahmininde AB, ekonominin 2024'te yüzde 1,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Avrupa'da işler yolunda gitmiyor. İngiltere'nin resesyona girmesinin ardından Avrupa Birliği'nden de piyasaları üzen bir haber geldi. Daha önce 2024'te 1,2 oranında büyüme bekleyen AB, tahminini yüzde 0,8 olarak güncelledi. 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 oldu. AB'nin bu kararı, ekonominin 2024'ün ilk aylarında toparlanacağına yönelik beklentilere rağmen zayıf bir performans sergilemesinin ardından geldi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nin 2024 yılında yüzde 0,8 oranında büyüyeceğini tahmin edildiğini, bu oranın bir önceki tahmin olan yüzde 1,2'den daha düşük olduğu belirtildi. Açıklamada, "Geçen yılın ikinci yarısında teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduktan sonra, 2024'ün ilk çeyreğinde AB ekonomisi için beklentiler zayıf kalmaya devam ediyor" denildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERDEN HIZLI DÜŞECEK

Komisyon ayrıca, düşen enerji fiyatları ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle enflasyonun 2024'te, daha önceki 3,2'lik beklentiden daha fazla düşerek yüzde 2,7'ye gerileyeceğini öngördü. Açıklamada, "Düşük enerji emtia fiyatları ve zayıf ekonomik ivme, enflasyonu 'Sonbahar Tahmini'nde öngörülenden daha dik bir düşüş yoluna soktu" ifadesi yer aldı.

RUSYA YAPTIRIMLARI AVRUPA'NIN BELİNİ BÜKTÜ

Avrupa'da enflasyon, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yükseldi. Avrupa'nın Rus gazına kapılarını kapatıp yeni enerji kaynakları bulmaya çalışması, bölgede enerji fiyatlarının pik yapmasına neden oldu.

Enerji fiyatlarının son dönemde düşmesiyle Avrupa Komisyonu 2024 enflasyon tahminini yüzde 2,7'ye düşürdü. Ancak bu iyileşmeye rağmen beklenti, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde.

2023'ün son çeyreğinden beri faiz oranlarını sabit tutan ECB'nin, 2024 yılının ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlaması bekleniyor.

"KÜRESEL MANZARA OLDUKÇA BELİRSİZ"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Orta Doğu'daki çatışmaların İsrail ile Gazze'nin ötesine geçebileceği korkusuyla "küresel manzaranın oldukça belirsiz olduğu"na yönelik uyarıda bulundu. Dombrovskis, "Büyüme ve enflasyon üzerinde olumsuz etkisi olabilecek jeopolitik gerilimleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Komisyon ayrıca enerji destek tedbirlerinin sona ermesine ve Kızıldeniz'deki ticaret aksaklıklarına rağmen enflasyonun raydan çıkmadığını öne sürdü.

AB'nin ekonomiden sorumlu Komisyon üyesi Paolo Gentiloni, "Avrupa ekonomisi, bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle dayanıklılığımızın ciddi şekilde sınandığı son derece zorlu bir yılı geride bıraktı" dedi.

2024'te beklenen toparlanmanın üç ay önce öngörülenden daha mütevazı olacağını söyleyen Gentiloni, "Toparlanma, daha yavaş fiyat artışları, artan reel ücretler ve oldukça güçlü bir işgücü piyasası sayesinde kademeli olarak hız kazanacak" diye ekledi.

ALMAN EKONOMİSİ EURO BÖLGESİ'Nİ AŞAĞI ÇEKİYOR

Euro Bölgesi, AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın baskısı altında. Komisyon, Almanya için büyüme tahminini 2024'te önceki yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e düşürdü. 2025 tahminini ise yüzde 1,2 olarak açıkladı.

Komisyonun açıklamasında, "Yatırım büyümesinin salgın öncesi değerlere kıyasla düşük kalacağı ve yıla girerken yatırımcı duyarlılığının zayıflayacağı tahmin ediliyor. İşgücü kıtlığı faaliyetler için bir darboğaz olmaya devam ediyor" denildi.

AB'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa, Almanya'dan daha iyi durumda ancak komisyon Fransa için büyüme tahminini de yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdü. 2025 tahminini ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e revize etti.

İNGİLTERE RESESYONA GİRDİ

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik beklentileri güncelleme kararı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden İngiltere'nin resesyona girmesinin ardından geldi. İngiltere ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1, dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, ekonominin üst üste iki çeyrek küçülerek resesyonun teknik tanımını karşıladığı belirtildi.