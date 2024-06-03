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Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI iflas etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa&#039;nın üçüncü büyük tur operatörü FTI iflas etti

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küresel kriz dünya devlerini bir bir vurmaya devam ediyor. Son haber ise Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'den geldi. Dev şirket iflas başvurusunda bulundu. 

Almanya Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu.

FTI Group'tan yapılan açıklamada, FTI Group'un ana şirketi FTI Touristik GmbH'in, Münih Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi. İflas başvurusunun sadece tur operatörü markası FTI Touristik için olduğu fakat daha sonra diğer grup şirketleri için de iflas başvurularının yapılacağı ifade edildi.

ABD'Lİ KONSORSİYUM TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Nisan 2024'te ABD'li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group'u sembolik bir fiyat olan bir euro ve 125 milyon euro nakit kaynak karşılığında satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman rekabet kurumunun onayını bekliyordu.

FTI Group açıklamasında, ABD'li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için bir yardım hattı ve bir internet sitesi açıldığı da ifade edildi.

KOVİD DÖNEMİ İFLASTAN KURTARILMIŞTI 

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan Alman şirket, Kovid-19 krizi döneminde Alman hükümetinin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yaklaşık 600 milyon euro yardım ile iflastan kurtarılmıştı.

FTI Group, 2022-2023 mali yılında 4,1 milyar euroluk satış gerçekleştirerek, TUI ve DER Touristik'in ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü seyahat grubu olarak kayıtlara geçmişti.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a göre, FTI, çift haneli milyon tutarında kısa vadeli bir likidite açığı yaşadı. Hafta sonunda yapılan görüşmelerin ardından Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, şirkete daha fazla yardım yapılmasını reddetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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