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    Ayçiçek yağında dev indirim! 2 alana 1 bedava, duyan torbasını alıp markete koşuyor

    Ayçiçek yağında yılın son fırsatı başladı. Sık sık zamlarla gündeme gelen yağ fiyatlarında dev indirim açıklandı. Ayçiçek yağlarında 2 alana 1 bedava kampanyasıyla vatandaş bayram edecek. İndirimi duyan torbasını alıp stok yapmak için markete koşuyor. Bitmeden yetişin...

    Ayçiçek yağında dev indirim! 2 alana 1 bedava, duyan torbasını alıp markete koşuyor
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zam haberleriyle gündeme gelen yağ fiyatlarında yılın son kampanyası başladı.Yüksek fiyatlarıyla cep yakan ayçiçek yağlarında '2 alana 1 bedava' fırsatını duyan markete koşuyor. Müjdeli haber CarrefourSA'dan geldi. Kampanya ile 2 ürün fiyatına 3 ayçiçek yağı alınabiliyor.

    CarrefourSA, piyasada en çok tercih edilen ürünlerden biri olan ayçiçek yağında '3 Al 2 Öde' fırsatıyla tüketicilere ekonomik bir seçenek sunuyor.

    Ayçiçek yağında dev indirim! 2 alana 1 bedava

    CARREFOURSA'DAN AYÇİÇEK YAĞI KAMPANYASI

    CarrefourSA, artan yağ fiyatları karşısında müşterilerine avantaj sağlamak ve satışlarını artırmak için bir kampanya başladı. 1 litrelik Carrefour marka ayçiçek yağlarında geçerli olan kampanyaya göre, tüketiciler 3 adet 1 litrelik ayçiçek yağı satın alıp, iki adet 1 litrelik yağ parası ödeyebiliyor. Normalde 3 adet yağın fiyatı 127,50 TL iken, '3 Al 2 Öde' kampanyası sayesinde fiyat 85 TL'ye düşüyor.

    Ayçiçek yağında dev indirim! 2 alana 1 bedava

    YAĞ FİYATLARI NEDEN ARTTI?

    Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki zamlara ilişkin pandemide artan maliyetlere dikkat çekiliyor. Enerji fiyatlarının, artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansıdığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra yağın üretiminde kullanılan ham madde, ambalaj artışları gibi tüm bileşenlerde ciddi fiyat artışları yaşandı.

    Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye’nin ham yağ ithalatında sert düşüşe neden oldu.

    Türkiye Gazetesi / Abdullah Keleş - Ekonomi
    Ayçiçek YağıYağCarrefoursaIndirim
    Haberler > Ekonomi > Ayçiçek yağında dev indirim! 2 alana 1 bedava, duyan torbasını alıp markete koşuyor
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