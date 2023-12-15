Ayçiçek yağında dev indirim başladı! Fiyatları duyan o marketlere koşacak! Stoklar bitmeden yetişin
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ayçiçek yağları Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte rekor fiyata ulaşmıştı. Yağ fiyatlarına yeni zamlar gelmeye devam ederken zincir marketlerden kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Ayçiçek yağında dev indirim başladı. Fiyatları duyan torbasını alıp o marketlere koşacak. Stoklar bitmeden yetişin.
Artan enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ayçiçek yağı fiyatları rekor fiyatlara ulaşmıştı. Yapılan zamlar vatandaşların belini bükerken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Migros ayçiçek yağında dev indirim kampanyası başlattı. Fiyatları duyan torbasını alıp koşacak. Stoklar sınırlı, bitmeden yetişin.
AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM BAŞLADI
Migros Aralık ayının son indirim kampanyasını duyurdu. Kampanyalı ürünler oldukça zengin ve geniş. Yeni Migros kampanyası ile birçok temel gıda ürünleri yarı fiyatına düşürüldü.
Migros’un yeni indirim kampanyası içinde yok yok. Ayçiçek yağından toz şekere, beyaz etten kırmızı ete yüzlerce çeşit ürün de indirimli fiyat garantisi var.
FİYATLARI DUYAN O MARKETLERE AKIN EDECEK
Migros kampanyaları ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Yepyeni bir kampanyaya daha imza atan ünlü marketler zincirinde aralık ayı sonuna kadar geçerli fırsatlar belli oldu. Migros’un yeni kampanyası ile birlikte hem ekonomik hem de Kaliteli alışveriş sizleri bekliyor. 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liraya kadar düştü.
MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDE NELER VAR?
- Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 164,90 TL
Migros domates salçası 830 gram 31,50 TL
Reis Osmancık pirinç 1 kilogram 69,90 TL
Reis nohut 1 kilogram 99,90 TL
Piliç baget 1 kilogram 39,90 TL
Calve lezzetlerinde %30 indirim
Kuzu yemeklik kuşbaşı ve külbastı ürünlerinde %10 indirim
Deterjan ve yumuşatıcı çeşitlerinde özel fırsatlar
Porçöz ürünlerinde %20 indirim
Turco doğadan yüzey temizlik havlusu yüzlü 59,90 TL
Uzman kasap ızgara köfte 320 gram 94,90 TL
Sek çiftlik kaymaksız yoğurt 1200 gr. 49,90 TL
Polonez sosis 500 gram 135 TL
Koska tahin 650 gram 95,90 TL