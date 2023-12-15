Ayçiçek yağında dev indirim başladı! Fiyatları duyan o marketlere koşacak! Stoklar bitmeden yetişin

15 Aralık 2023 16:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:00

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Artan enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ayçiçek yağı fiyatları rekor fiyatlara ulaşmıştı. Yapılan zamlar vatandaşların belini bükerken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Migros ayçiçek yağında dev indirim kampanyası başlattı. Fiyatları duyan torbasını alıp koşacak. Stoklar sınırlı, bitmeden yetişin.

AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM BAŞLADI

Migros Aralık ayının son indirim kampanyasını duyurdu. Kampanyalı ürünler oldukça zengin ve geniş. Yeni Migros kampanyası ile birçok temel gıda ürünleri yarı fiyatına düşürüldü.

Migros’un yeni indirim kampanyası içinde yok yok. Ayçiçek yağından toz şekere, beyaz etten kırmızı ete yüzlerce çeşit ürün de indirimli fiyat garantisi var.

FİYATLARI DUYAN O MARKETLERE AKIN EDECEK

Migros kampanyaları ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Yepyeni bir kampanyaya daha imza atan ünlü marketler zincirinde aralık ayı sonuna kadar geçerli fırsatlar belli oldu. Migros’un yeni kampanyası ile birlikte hem ekonomik hem de Kaliteli alışveriş sizleri bekliyor. 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liraya kadar düştü.

MİGROS İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDE NELER VAR?