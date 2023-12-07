Bakan Göktaş: “Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz”

7 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:07

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayında yaklaşık 1 milyar 777 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacağını ve yaklaşık 1 milyar 437 milyon TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz ayında yapılan düzenlemeile sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı.