Bakan Işıkhan açıkladı, talep yoğun! Çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro destek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki' projesine ilgi büyük. Bakan Işıkhan, 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek sağlayacak projeye 5 günde 15 binden fazla başvuru olduğunu açıkladı.

Çalışan annelere destek amacıyla başlatılan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne ilgi oldukça yoğun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 325 euroluk destek projesine dair açıklamada bulundu.

5 GÜNDE 15 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 0-24 aylık çocuğu olan 3.500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek vereceği projeye 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu.

Bakan Işıkhan, kadın istihdamının artırılmasının bakanlıklarının öncelikleri arasında olduğunu söyleyerek, kadınların iş gücüne katılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan kadın istihdamını artırmayı, diğer yandan çalışma hayatı ve aile müessesi arasındaki dengenin korunmasına önem gösterdiklerini ifade eden Işıkhan, SGK'nin AB'nin desteğiyle hayata geçirdiği 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne (EDU-CARE II) başvuruların 3 Haziran'da başladığını anımsattı.

7 BİN KADINA 12 AY BOYUNCA DESTEK

Işıkhan, "Bu projemiz, çocuklu annelere yönelik tasarlandı. 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. 12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak" dedi.

"Projeyle aylık her bir çalışan anne için bugünkü kurla 11 bin 400 lira destek vereceğiz" diyen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle sigortalı annelere toplamda 13 bin avro destek aktarılacak. Projeyle ilgili gerekli teknik altyapıyı planladık, ofislerimizi kurduk. Başvuru sayımız 15 bin 166 kişiye ulaşmış durumda. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız."