Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya’daki kura çekim törenine katıldı.

Bir yandan asrın inşasını bitirdiklerini, bir yandan da TOKİ ile inşa ettikleri sosyal konut sayısını 1 milyon 753 bine ulaştırdıklarını belirten Bakan Kurum “500 bin sosyal konutumuzun Malatya kuralarını çekiyor, hak sahiplerini belirliyoruz. Allah’ın izniyle ‘Ev Sahibi Türkiye’ hedefimizde hiç kimseyi geride bırakmayacak” dedi. Bakan Kurum, fahiş site aidatları ile ilgili de düzenlemenin Meclis’e geldiğini duyurarak “Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak” ifadelerini kullandı.



