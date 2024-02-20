Bakan Özhaseki deprem konutları için süre verdi! 'Bütün evleri 1-1,5 sene içerisinde teslim ederiz'

Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslimine dair konuşan Bakan Özhaseki, "Bütün evleri inşallah 1-1,5 sene içerisinde teslim ederiz. Biz büyük bir milletiz, bundan emin olun" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslimi sürüyor. Adana'da düzenlenen törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı tamamlanan 1.589 konutun hak sahiplerinin belirleneceği butona bastı.

Hasarları gidermenin, zararları kapatmanın ve yaraları sarmanın devletin öncelikli görevi olduğunu belirten Özhaseki, "Mutluyuz, binlerce hak sahibini şu birkaç gün içerisinde evlerine kavuşturduk. Gururluyuz çünkü ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalıştık, hiç ara vermedik ve neticesinde 1 ay içerisinde 46 bin konutumuzu, önümüzdeki ay vereceklerimizle birlikte o 75 bin güzel konutumuzu hak sahiplerimize teslim ediyoruz" dedi.

Özhaseki, vatandaşların evlerinde huzur ve güvenle oturmasını amaçladıklarını aktararak, "Bütün vatandaşlarımız 'Evet biz hakkımızı aldık, Allah devletimizden razı olsun, size hakkımız helal olsun' deyinceye kadar buralardayız, gitmeyeceğiz ve inşallah çalışarak herkesin hakkını teslim edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

307 BİN KONUTTA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun altını çizen Özhaseki, ev ve iş yerlerinin afet gerçeği unutulmadan inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şu anda işe başladıkları, ihale süreci yürümekte olan veya bitme aşamasına gelmiş 307 bin konutun bulunduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, bunların çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Diğer yandan da yerinde dönüşüm için bir proje açıkladıklarını ve binlerce insanın müracaat ettiğini belirten Özhaseki, onların da devletin verdiği 1,5 milyon liralık imkanlarla evini yapmaya devam ettiğini belirtti.

"HİÇBİR BELEDİYEYE YÜK GETİRMEYECEĞİZ"

Hiçbir belediyeye yük getirmeyeceklerini ve onları borçlandırmayacaklarını ifade eden Bakan Özhaseki, devlet olarak onları da kendilerinin üstlendiğini anlattı. Diyarbakır'da bugünle birlikte dağıtılan konut sayısının 46 bin olduğunu ifade eden Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Allah nasip ederse önümüzdeki ay da buna devam edeceğiz, sayı 75 bine çıkacak ve ondan sonra da her ay 15-20 bin konutu yine gelip bu törenlerle, noter huzurunda, adil bir vaziyette dağıtmaya da devam edeceğiz. Adana özelimizde bugün 1589 konutumuzu dağıtıyoruz. 8 bin 138 konutumuzun ihalesi yapılmış, ihale sürecine girmiş, devam ediyor. İnşallah bunları da en geç bir sene içerisinde bitiririz ve hak sahiplerimize de dağıtırız."

"BÜTÜN EVLERİ 1-1,5 SENE İÇERİSİNDE TESLİM EDERİZ"

Bakan Özhaseki, 390 bin konut alacak hak sahibinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şu andaki belirlemeler böyle, dava açanlar var, kendi aralarında ihtilaflı olanlar var, mahkemeden ispat etmeye çalışanlar var, eyvallah. Bunlar da geldiğinde sayı artabilir. Biz 307 bin konutu yoluna koyduk, devam ediyor, kısa süre içerisinde bitireceğiz. Yerinde dönüşüm için binlerce kardeşimize yardım ediyoruz. Bütün evleri inşallah 1-1,5 sene içerisinde teslim ederiz. Biz büyük bir milletiz, bundan emin olun. Kardeşliğimizi pekiştirelim, kol kola girelim."