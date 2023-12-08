Bakan Özhaseki tarih verdi! İstanbul’un deprem projeleri hazır

8 Aralık 2023 03:50 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 03:51

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, muhtemel İstanbul depremi için bütün hazırlıkları tamamladıklarını ve 10 gün içinde bütün projeleri açıklayacaklarını söyledi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Özhaseki, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kentsel dönüşüm ile ilgili detaylı bir sunum yaptığını belirterek “Pazartesi günü Bursa’da meydana gelen, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem, bizlere bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı.

Bunu unutmamak gerekir. Bir yandan muhtemel depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdık, bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmaları artırdık. Depremde yıkılan şehirler eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacak. 10 gün içinde bütün projeleri açıklayacağız ” dedi.

600 BİN KONUT ÇOK RİSKLİ

İstanbul’da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yeri bulunuyor. Bunların 600 bini ‘çok riskli ve bir an önce dönüşmesi gereken’ konut olarak değerlendiriliyor. Hükûmet, Anadolu Yakası’nda 150 bin konutluk, Avrupa Yakası’nda da 200 bin konutluk yer tespit ederek, İstanbul’da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacak. Ayrıca evini dönüştürmek isteyene nisan ayında başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası ile 900 bin liraya kadar hibe, 900 bin liraya kadar da kredi veriliyor. 10 yıl vade ile verilen kredinin faiz oranı ise yüzde 0,79. Kentsel dönüşüme evlerini veren vatandaşa kira yardımı da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında İstanbul’da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildiğinin müjdesini vermişti.