Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı.

Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır.

Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz."

