Bakan Yumaklı'dan hububat üreticilerine müjde! Alım fiyatları ve ödeme destekleri belli oldu

2024 yılı Toprak Mahsülleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ton başına makarnalık buğdaya 10 bin lira, ekmeklik buğdaya 9 bin 250 lira, arpaya 7 bin 250 lira verilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerini açıkladı.

Çiftçilerin merakla beklediği haberi Bakan Yumaklı, "2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belirlenmiş, ayrıca hububat sektörüne yönelik bazı dış ticaret tedbirleri alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

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ÖDEME DESTEKLERİ BELLİ OLDU

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, buğdaya ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğdaya ton başına 9 bin 250 lira, arpaya ton başına 7 bin 250 lira verilecek.

Ayrıca Çiftçi Kayit Sistemi’ne kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 TL'ye kadar, arpa için ton başına 750 TL'ye kadar fark ödemesi desteği sağlanacak.