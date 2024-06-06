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Memur ve emekliye temmuzda yapılacak ara zam netlik kazandı

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Memur ve emekliye temmuzda yapılacak ara zam netlik kazandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak ara zamma kenetlendi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında memur ve emeklileri neyin beklediği "Toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emekli zammı yaklaşık yüzde 21 olacak. Memur emeklilerinin maaş artış oranı SSK ve Bağ-Kur emekli zammına eşitlenebilir. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 22,72’lik zammı hak etmiş durumda" diyerek netleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlar, memur ve emekliye yapılacak ara zammı bekliyor. 

Aylık bazda yüzde 3,37 artan enflasyon oranı ile birlikte,  SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen oran yüzde 22,72'yi buldu. Memur ve memur emeklilerinin de en az 17,4’lük zam alacağı belirtildi.

Memur ve emekliye Temmuz'da yapılacak ara zam netlik kazandı - 1. Resim

"EMEKLİ ZAMMI ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 26 OLACAK"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz'da yapılacak zamlara yönelik değerlendirmede bulundu. Erdursun, “5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 22,72’lik zammı hak etmiş durumda” diyerek emeklilere müjdeyi verdi. Erdursun'un ifadeleri şu şekilde: 

6 aylık enflasyon ise 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu tarihte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ve devlet memurlarının enflasyon farkı belli olacak. Haziran’da yüzde 3 gibi bir enflasyon çıkar şayet SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yaklaşık yüzde 26 olacak.

Memur ve emekliye Temmuz'da yapılacak ara zam netlik kazandı - 2. Resim

"MEMUR ZAMMI YAKLAŞIK YÜZDE 21 OLACAK"

Toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emekli zammı yaklaşık yüzde 21 olacak. 2024 Ocak ayında memurların zam oranı daha yüksekti. Temmuz ayında daha düşük olacak.

Bir önceki dönem SSK ve Bağ-Kur emekli zammı memur emekli zammına eşitlenmişti. Şimdi bu durum tersine dönebilir. Memur emeklilerinin maaş artış oranı SSK ve Bağ-Kur emekli zammına eşitlenebilir.

Memur ve emekliye Temmuz'da yapılacak ara zam netlik kazandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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