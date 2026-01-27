Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait lavabo açının satışı yasaklandı. Söz konusu ürün piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, güvensiz ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

LAVOBA AÇICI YASAKLANDI

Bakanlık son duyurusunu 26 Ocak tarihinde yaptı. "Formula 505" markalı lavabo açıcının piyasadan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilirken, güvensiz nedeni ise şöyle açıklandı: "Dokunsal tehlike işareti Ts En Iso 11683 standardına uygun olarak ürün ambalajında yerleştirilmediğinden risk oluşturmaktadır."

