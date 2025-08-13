Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor

Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği, Oda Kokusu, Lavabo Açıcı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. Ünlü markaların da aralarında olduğu listeye göre, 1 lavabo açıcı ve 2 oda kokusunun satışı yasaklandı. Söz konusu ürünler raflardan toplatılacak. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin satışını yasaklıyor. Söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor. 

3 ÜRÜN RAFLARDAN TOPLATILIYOR 

Bakanlık 12 Ağustos tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 2 ünlü markaya ait oda kokusu ve 1 lavabo açıcının satışı yasaklandı ve söz konusu ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi. 

Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor - 1. Resim

LAVOBA AÇICI DA ÇOCUKLAR İÇİN 

"Üniversal" marka lavabo açıcı çocuk emniyet kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle yasaklandı.

Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor - 2. Resim

LORİS VE CHAKRA ODA KOKULARI YASAKLANDI 

"Loris" ve "Chakra" markalarına ait çubuklu oda kokuları da yasaklandı. Bakanlık her iki ürünü de dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle tehlikeli buldu.

Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor - 3. Resim

Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandıABD’nin hassas dosyaları çalındı! Rus hacker operasyonu ifşa oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor - EkonomiAlmak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyorFiyata bakmadan topluyorlar! 1 şirket, 75 milyar dolarlık Bitcoin... - EkonomiFiyatına bakmıyorlar! 1 şirket 75 milyar dolarlık Bitcoin...Satışlar 1 yılda %14,5 yükseldi! 3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldi - Ekonomi3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldiMevduat faizinde ‘uzun vade’ dönemi! 1 milyon TL’de daha yüksek getiri için… - Ekonomi1 milyon TL’de daha yüksek getiri için…ING Bank’tan yeni tahmin geldi! Altında hedef fiyat yukarı çekiliyor - EkonomiAltında hedef fiyat yukarı çekiliyorEmlak Katılım net karının 2025'in ilk yarısında yüze 46 artırdı! Ekonomiye 206 milyar liralık kaynak - EkonomiEmlak Katılım net karının 2025'in ilk yarısında yüze 46 artırdı! Ekonomiye 206 milyar liralık kaynak
Sonraki Haber Yükleniyor...