Bakanlık ünlü markaları ifşa etti! Satışı yasaklandı, 3 ürün raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin satışını yasaklıyor. Söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

İlgili Haber 60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

3 ÜRÜN RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Bakanlık 12 Ağustos tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 2 ünlü markaya ait oda kokusu ve 1 lavabo açıcının satışı yasaklandı ve söz konusu ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi.

LAVOBA AÇICI DA ÇOCUKLAR İÇİN

"Üniversal" marka lavabo açıcı çocuk emniyet kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle yasaklandı.

LORİS VE CHAKRA ODA KOKULARI YASAKLANDI

"Loris" ve "Chakra" markalarına ait çubuklu oda kokuları da yasaklandı. Bakanlık her iki ürünü de dokunsal uyarı bulunmaması nedeniyle tehlikeli buldu.