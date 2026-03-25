Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında toplam destek miktarının 10,7 milyar lirayı aştığını duyurdu. Evlenecek çiftlere yönelik kredi miktarının yaş aralığına göre 250 bin liraya kadar yükseltildiğini belirten Bakan Göktaş, gelir şartının asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldığını ve çocuk sahibi olan çiftlere geri ödemede ek erteleme imkanı tanındığını açıkladı. İşte ocak ayında yenilenen fonla ilgili tüm detaylar.

Evlilik hayali kuran gençlere, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hem kredi hem de alışverişlerde indirim desteği sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sokakta karşılaştığı gençlerle sohbet ederek projeden yararlanma şartlarını tek tek anlattı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini vurguladı. Fonun Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA KREDİ MİKTARI GÜNCELLENDİ Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi.

KREDİYE 12 AY ERTELEME! Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 8 bin 20 çiftimizin 8 bin 113 çocuğu dünyaya geldi" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını sözlerine ekledi.

