Bakanlıktan yeni çalışma: Sosyal yardım artıyor

12 Aralık 2023 05:21 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 05:26

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların refah seviyesini artırmak amacıyla sosyal yardımlarla ilgili yeni adımlar atacak. Bu doğrultuda Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) bilişim altyapısı ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek. Sosyal yardımların vatandaşlar üzerindeki etkisi ölçülerek, raporlar hazırlanacak. Bunun yanı sıra, işgücüne katılımı desteklemek amacıyla Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Buna uygun mevzuat, teknik altyapı, analiz ve raporlama çalışmaları yürütülecek. Yararlanıcıların, İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar, Mesleki Eğitim Programları, İşbaşı Eğitim Programları ve Açık İşler aracılığı ile istihdama yönlendirilmeleri sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanan istihdam edilen kişilerin, işveren sigorta primleri karşılanacak. Çalışabilir durumda olan sosyal yardım faydalanıcıları tespit edilerek, istihdama kazandırılmak üzere İŞKUR sistemini kaydedilecek.

Kırsal kesimde kuraklık ve iklim değişikliği sebebiyle yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi için IPARD (Katılım Öncesi Yardım Kırsal Kalkınma Aracı) Programında yer alan “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri dâhilinde kırsal kesimin gelirinin artırılması, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kırsalda istihdamın artırılması sağlanacak.