Bedava dağıttı, gelen poşet poşet topladı! Antalya’da çiftçinin ‘kıymetlisi’ avokadonun gölgesinde kaldı!
Antalya’da talebin azaldığı yeni dünya meyvesini ücretsiz dağıtan çiftçi, “Eskiden köylünün geçim kaynağıydı, çok kıymetliydi. Diğer meyveler çoğalınca ikinci planda kaldı” dedi. Çiftçinin davetini duyanlar poşetleriyle meyve toplamaya geldi.
Antalya’da tropikal meyve üretiminin artmasıyla birlikte, 'Malta eriği', 'yeni dünya ve 'muşmula' olarak bilinen meyveye olan ilgi azaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Recep Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla ürettiği meyveleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
“İKİNCİ PLANDA KALDI”
Bir dönem köylünün önemli geçim kaynaklarından biri olan yeni dünyanın artık yeterli değeri görmediğini ifade eden çiftçi şöyle konuştu:
Alanya bölgesinde eskiden yeni dünya köylünün geçim kaynağıydı. Alınıp satılıyordu ve çok kıymetliydi. Bu yıllarda avokado ve diğer meyveler çoğalınca yeni dünya ikinci planda kaldı. Yeni dünya ağacın başında kalıyor, toplamaz isek kuruyor ve kuşlar yiyor.
“MALİYETİ KARŞILAMIYOR”
Erdoğan “Ben de sosyal medya üzerinden vatandaşlar gelip toplasınlar diye paylaşımda bulundum. Vatandaşlar geldiler, 2 gündür ağaçlardan toplayıp götürüyorlar. Toplaması maliyetini karşılamıyor, bu yüzden toplamaya gerek duymuyoruz. Vatandaşların gelmesini bekliyoruz. Helal olsun” dedi.
“YİYEN YOKMUŞ”
Çiftinin çağrısı üzerine gelip bahçeden meyve toplayan Mehmet Ali Ateş ise "Bahçede meyveyi toplayan yiyen yokmuş. Recep abi sosyal medyadan canlı yayın yaptı kimse yemiyor diye. Bahçede kalmasın insanların kursağından geçsin diye biz de toplayıp yiyoruz. Bütün her yer yeni dünya ile dolu" diye konuştu.