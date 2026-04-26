İtalya Hakemler Birliği sorumlusu Gianluca Rocchi hakkında spor dolandırıcılığına iştirak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hakem atamalarına müdahale ve VAR protokolü ihlali suçlamalarının yöneltildiği Rocchi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için görevinden ayrıldığını açıkladı.

La Gazzetta dello Sport'ta bulunan habere göre soruşturma, eski yardımcı hakem Domenico Rocca'nın İtalyan Hakemler Birliği'ne gönderdiği bir şikayet sonrasında başladı.

Haberde yazılana göre Rocchi'nin 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu, bunlardan ikisinin hakem atamalarını etkilemekten diğerinin isi VAR protokolünü ihlalden kaynaklandığı şeklinde ifade edildi. Bahsi geçen karşılaşmaların geçtiğimiz sezon Inter'in İtalya Kupası'nda oynadığı iki maç ve diğerinin Udinese-Parma karşılaşması olduğu belirtildi.

İSTENMEYEN HAKEMİ ENGELLEYİP VAR'I YÖNLENDİRMEKTEN SUÇLANIYOR

Rocchi'nin 20 Nisan 2025'te İtalya Kupası'nda oynanan Bologna-Inter maçına Andrea Colombo’nun atanmasını sağlamak, Inter tarafından istenmeyen hakemlerden biri olarak görülen Daniele Doveri'yi Milan-Inter arasındaki yarı final maçına atanmasını sağlayıp sonraki kritik maçlarda görev almasını engellemek ve Udinese-Parma arasındaki mücadelede VAR protokolünü ihlal edilerek hakemi Udinese lehine penaltı vermeye yönlendirmekten suçlandığı ifade edildi.

Soruşturma başlamasının ardından İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Rocchi şunları söyledi, "Bugünkü olayla ilgili olarak soruşturma ve İtalya Hakemler Birliği'nin iyiliği için görevimden ayrılıyorum. Ailemle paylaştığım bu acı ve zor karar, yargı sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak içindir ve eminim ki bu süreçten yara almadan ve eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağım." sözlerini sarf etti.

