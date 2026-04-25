Barcelona, Getafe deplasmanında 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Katalan ekibi, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 11’e yükseltti.

İspanyol devi Barcelona, La Liga’nın 33'üncü haftasında Getafe deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Barcelona’ya galibiyeti getiren goller 45'inci dakikada Fermin Lopez ve 74'üncü dakikada Rashford’dan geldi.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 85’e yükseltirken, Getafe 44 puanda kaldı. Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid’in puan kaybettiği haftada önemli bir avantaj yakalayarak zirvede farkı 11 puana çıkardı.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Ligin son düzlüğüne girilirken şampiyonluk hesapları da netleşmeye başladı. Barcelona, 34'üncü haftada Osasuna deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona’nın kazanması ve Real Madrid’in puan kaybetmesi durumunda Katalan ekibi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası