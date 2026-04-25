lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sınavda kullanılacak araç gereçler geliyor. Özellikle “Bursluluk sınavına uçlu kalem ile girilir mi? İOKBS sınavında kalem silgi veriliyor mu?” soruları sınav öncesi araştırılıyor.

İOKBS (Bursluluk Sınavı) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum halinde uygulanacak. Adayların sınav saatinden önce okulda hazır bulunmaları ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

BURSLULUK SINAVINA UÇLU KALEM İLE GİRİLİR Mİ?

İOKBS’ye girecek öğrencilerin sınavda kullanması gereken kalem türü Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Adayların bursluluk sınavı için yanında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem bulundurması gerekiyor.

Bu nedenle bursluluk sınavında uçlu kalem yerine klasik kurşun kalem kullanılması isteniyor. Sınavda sorun yaşamamak için öğrencilerin standart kurşun kalem tercih etmesi tavsiye ediliyor.



İOKBS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

Bursluluk sınavında kalem, silgi ve kalemtıraş gibi araçlar sınav salonunda dağıtılmıyor. Öğrencilerin tüm malzemeleri kendilerinin getirmesi zorunlu. Eksik malzemeyle sınava giren adaylar mağduriyet yaşayabileceğinden sınav öncesi kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirilmesi önemli.

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde yapılacak.

