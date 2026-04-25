2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı öncesinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri sınav giriş belgesinin nasıl olması gerektiği oldu. Bursluluk sınavı giriş belgesi siyah-beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı merak edilirken sınava dair detaylar MEB tarafından paylaşıldı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na katılacak adayların sınav günü belirli belge ve materyalleri yanlarında bulundurması zorunludur. Öğrencilerin sınav binasına sorunsuz şekilde alınabilmesi için öncelikle fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi taşımaları gerekiyor. Sınavda kullanılacak koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurulması da zorunludur. Peki, bursluluk sınavı giriş belgesi siyah-beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

Bursluluk sınavı giriş belgesi siyah-beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU, RENKLİ ŞART MI?

Bursluluk sınavı giriş belgesi ister renkli ister siyah beyaz çıktı şeklinde kullanılabiliyor. Adaylar için renkli çıktı zorunluluğu bulunmuyor. Belgenin okunaklı olması ve sınav günü yanında bulundurulması gerekiyor.

Bursluluk sınavı giriş belgesi siyah-beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

İOKBS 2026 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılı bursluluk sınavı 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde aynı anda başlayacak şekilde saat 10.00’da uygulanacak.

Tek oturum halinde yapılacak sınavda öğrenciler toplam 80 soruyu 100 dakika sürede cevaplayacak.

Bursluluk sınavı giriş belgesi siyah-beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

