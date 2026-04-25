Kahramanmaraş'ta acı olay! Günlerdir aranıyordu, cesedi bulundu
Kahramanmaraş'ta 6 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Osman K. ölü olarak bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni ağaçlarına bakım yapmak üzere gittiği yerde fark edildi.
Olay, Andırın İlçesi Çığşar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çığşar Mahallesine giden 79 yaşındaki Osman K.'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler yaşlı adamın cansız bedenini Çışar Mahallesi Harmankaya mevkiinde buldu. Osman K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.
Talihsiz adamın ağaçlarına bakım yapmak için evden çıktığı öğrenildi.
