Gebze Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. 2 bin aileye 2.500'er TL yatıran belediye, toplamda 5 milyon TL'lik destek ödemesi gerçekleştirdi.

Belediye'den ramazan desteği! 2.500 TL hesaplara yatırıldı

"RAMAZAN AYI SOFRAYI BÜYÜTMENİN MEVSİMİ"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ramazan ayı; rahmet mevsimi olduğu kadar bir gönle dokunmanın, sofrayı büyütmenin, bir yükü de hafifletmenin mevsimidir" dedi.

Yapılan desteklerin Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirten Belediye Başkanı, yardımların dar gelirli hanelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve ailelerin Ramazan ayını daha huzurlu geçirmelerine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

