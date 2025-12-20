Bazı belediyelerin rayiç bedelleri 45 kata kadar artırarak gelirini katlamaya yönelik teşebbüsüne, haberlerimiz sayesinde ‘dur’ denildi. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, emlak vergisine esas rayiç bedelde artışın, bir önceki yılın en fazla iki katı olmasına karar verildi...

Bazı belediyelerin 50 kata kadar artırmayı planladığı rayiç bedel, iki katla sınırlandırıldı.

Emlak vergisine esas rayiç bedelleri 45 kata kadar artırmaya teşebbüs edenlere dur denildi. İlk defa gazetemizin gündeme getirdiği, Beylikdüzü Belediyesinde 45 kat, Üsküdar Belediyesinde 7 kat artırılmak istenen rayiç bedeller ve bu paralelde katlanacak emlak vergisi artışı teşebbüsünü devlet engelledi.

Dün Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile rayiç bedel artış oranının, bir önceki yılın en fazla iki katı olmasına karar verildi. Peş peşe yayınladığımız haberlerimizde, söz konusu rayiç bedel artışıyla, mesela Bahçelievler’de 5.750 lira olan metrekare rayiç bedelinin 40 bin liraya çıkacağı, bunun da 20 bin lira olan yıllık vergiyi 130 bin liraya çıkaracağı örneğini vermiş, durumu ‘Deli Dumrul vergisi’ diye tarif eden uzmanların “Bu artışlar gerçekleşirse yıllık 8-10 milyon liralık emlak vergileri gündeme gelir” görüşünü öne çıkarmıştık.

Belediyeler 45 kata varan artışa gidecekti! Rayiçte vurgunu önledik

EN FAZLA İKİ KAT ARTIŞ

Haberlerimizin yayınından sonra konu Meclis’e geldi ve Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer aldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 2025’te, 2026 için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak, vergi değeri için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında, bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, aynı hüküm üzerinden hesaplanacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Tapu işlemlerini bekletenler yandı! Yeni yılda maliyet 3 kat artacak

TAPUDA EKSİK VERGİYE KATLANAN CEZA

Tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi hâlinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine “bir kat” şeklinde uygulanacak.

Belediyeler 45 kata varan artışa gidecekti! Rayiçte vurgunu önledik

ARAÇ SATIŞINDA BİNDE 2 HARÇ

İkinci el araç satış ve devirlerinde harç istisnası kaldırıldı, binde 2 harç uygulaması getirildi. Yetkili galerilere yapılan devirlerde harç alınmayacak. Tapu harcında esas alınacak bedel, beyan edilen bedel olacak ancak emlak vergisi değerinin altına düşemeyecek.

SGK PRİM ORANI YÜKSELDİ

Borçlanma ve isteğe bağlı sigorta oranları yüzde 45’e çıkarıldı. Kanun ile SGK çalışanları için prim oranı yüzde 39’dan yüzde 45’e çıkarıldı. İşçi payı yüzde 21, işveren payı yüzde 33 oldu. Genel Sağlık Sigortası primi yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarıldı. Kanun ile BES katkısının sıfıra indirilmesi ya da yüzde 50’sine kadar artırılmasına Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

ÖNERİLEN HABERLER EMLAK Konut vergisinde yeni uygulama! Boş konuttan dahi vergi alınacak

KİRA YARDIMINDA 2 YIL UZATMA

Riskli yapılarda kira desteği 31 Aralık 2027 tarihine kadar sürecek

KIYMETLİ MADENİN RUHSATI 7,5 MİLYON TL

Harç bedeli, kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri her yıl için 7 milyon 500 bin lira, kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşları faaliyet izin belgeleri her yıl için 5 milyon lira olacak. Hava yolu ve genel havacılık faaliyetleri için, genel ruhsat 100 bin lira, hava taksi işletme ruhsat harcı 500 bin lira, hava yolu işletme ruhsatı 1 milyon, tarifesiz yolcu ve yük taşımacılığı yapan şirketlerin ruhsatı 1,5 milyon lira, tarifeli ve tarifesiz yolcu ve yük taşıyan şirketlerin ruhsat harcı da 2 milyon liraya çıkacak. Kanunla, sağlık kuruluşları ve bazı işletmelere ait ruhsat bedelleri de yeniden düzenlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası