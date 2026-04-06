Havaların ısınmasıyla büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarılmaya başlandı. Ancak besiciler çoban sıkıntısından şikayetçi. Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, sezonluk 100-120 bin TL'ye kadar çıkan ücretlere rağmen çoban bulmakta zorlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken, birçok besici hayvanlarını otlatacak deneyimli çoban bulamıyor. Yüksek ücret teklif edilmesine rağmen bu işi yapacak kişi sayısının her geçen yıl azalması dikkat çekiyor. Kimi köylü de maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkânlarıyla otlatmak zorunda kalıyor.

Besiciler dertli! 120 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

GENÇLERİN MESLEĞE İLGİSİ YOK

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yaylada kalan çobanlar zorlu arazi şartları, çamurlu yollar ve dere geçişleriyle mücadele ediyor. Özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi, bölgede çoban ihtiyacını artırıyor.

"ÇOBAN BULMAK ÇOK ZOR"

Çoban bulamadıkları için ailesine hayvan bakımında yardımcı olan Menekşe Sevinç, "Bu dönemde 100-120 bin lira arasında sezonluk ücret teklif etmemize rağmen çoban bulmak çok zor. Eskiden gençler bu işi yapıyordu, şimdi kimse yaylaya çıkmak istemiyor. Mecburen sürüyü tek başımıza otlatıyoruz. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar dağda kalıyoruz. Hem yorucu hem de kalabalık sürülerde tek başına yetişmek zor oluyor. Gençler şehir hayatını tercih ediyor. Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor. Hayvancılığa destek artarsa ve çobanlara özel teşvik verilirse bu meslek yeniden cazip hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası