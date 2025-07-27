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Haberler > Ekonomi > Bir bölgede daha petrol heyecanı! 2800 metreye ulaşıldı, hedef 5 bin

Bir bölgede daha petrol heyecanı! 2800 metreye ulaşıldı, hedef 5 bin

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir bölgede daha petrol heyecanı! 2800 metreye ulaşıldı, hedef 5 bin
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerli ve milli imkanlarla birçok bölgede petrol arama çalışmaları devam ederken, gözler bu kez TPAO'nun üs kurduğu Kato Dağı'na çevrildi. Sondaj çalışmalarında 2800 metreye kadar inilirken, alanda bulunacak petrol ile bölge ihya olacak.

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Çatak ilçesinde başlatılan petrol arama çalışması devam ediyor.

2700 rakımlı Kato Dağı'nda, jandarma ile güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgede petrol sondaj kulesi kuruldu. Şantiyeyi ziyaret eden AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arvas, basın mensuplarına 'Terörsüz Türkiye' süreciyle bölgede yerli ve milli kaynaklarla petrol arayışının devam ettiğini söyledi.

"ARTIK TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE SÜRECİNDEYİZ"

Kato Dağı'nın önemli bir anlamının olduğunu ifade eden Arvas, "Kato Dağı'nda, TPAO petrol arama kulesinin yanındayız. Yaklaşık 2 bin 700 rakıma sahip bu bölge, Van, Şırnak ve Siirt illerinin kesişim noktasında yer alıyor. Kato Dağı, bizler için büyük anlam ifade ediyor. Allah'a hamdolsun ki artık terörsüz bir Türkiye sürecindeyiz. Silahların sustuğu, barut kokusunun hissedilmediği, kardeşlik havasının estiği bu topraklarda, petrol zengini bir ülke olmamamıza rağmen milli ve yerli imkanlarla petrol arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bir bölgede daha petrol heyecanı! 2800 metreye ulaşıldı, hedef 5 bin - 1. Resim

"SONDAJ 5 BİN METREYE KADAR DEVAM EDECEK"

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğünde, TPAO tarafından 2 bin 800 metre derinliğe ulaşıldı. Planlanan sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Yapılan sismik araştırmalar sonucunda inşallah bu bölgede petrol bulunacak. Petrolün bulunması halinde Van'ın Çatak ilçesi de ihya olacak, bölgeye katma değer kazandırılacak.

Bu önemli çalışmada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve TPAO çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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