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TPAO İstanbul'un o ilçesinde petrol arayacak! 15 yıllık ruhsat verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TPAO İstanbul&#039;un o ilçesinde petrol arayacak! 15 yıllık ruhsat verildi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul Silivri'de bulunan bir saha için 15 yıl süreyle geçerli petrol işletme ruhsatı aldı. Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul Silivri'de yer alan 1 saha için 15 yıl süreyle geçerli petrol işletme ruhsatı aldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Silivri'de 828 hektarlık alanı kapsayan bir saha için, mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 15 yıllık petrol işletme ruhsatı verildi.

KANUNİ SÜRENİN KALAN KISMI DA KULLANILABİLİR

Ayrıca daha sonra talep edilmesi halinde sahadaki üretim ve geliştirme faaliyetlerine bağlı olarak ruhsat için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının da kullandırılabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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