BİST 100’de son 25 ayın en sert yükselişi! İşte yatırım araçlarının haftalık getirisi

Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, borsada BİST 100 endeksi %9,25 primle 10.275’ten kapandı. Bu artış, son 25 aylık dönemde en yüksek haftalık prim olarak da öne çıktı. Gram altın ise haftalık bazda %1,66 primle 4.270 TL’ye yükseldi. Euro %0,39 prim yaparken, dolar %-0,10 değer kaybetti. TEFAS’ta işlem gören Para Piyasası Fonlarının haftalık ortalama getirisi %0,91 ve Borçlanma Araçları Fonlarının getirisi %1,65 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda oldukça pozitif bir hafta geride kaldı. Geçen haftayı 9.405 puandan kapatan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu haftayı 10.275 puandan tamamladı. Böylece endeks haftalık bazda %9,25 gibi oldukça yüksek bir primi imza attı.

Bu arada endeks son olarak 5 Haziran 2023 ile başlayan haftada %10,00 değer kazanmıştı. Bu haftaki artış, son 25 aylık dönemde en yüksek haftalık prim olarak da öne çıktı.

ÖNCE ATEŞKES VE PETROL

Geçen ayın son haftasında İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına varılması ve petrol fiyatlarının sert düşüşler başladığı noktaya dönmesi piyasada moralleri yükseltmeye başlamıştı. Endeks geçen hafta da %2,19 prim yapmıştı.

SONRA ENFLASYON VE FAİZ

Bu hafta ise CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesi, haziran enflasyonun aylık bazda %1,37 ile tahminlerin altında gelmesi ve TCMB’den 24 Temmuz’da faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi, hisse senetlerine doping oldu.

‘BANKACILIK’ ÖNCÜ OLDU

Piyasalarda olumlu beklentilerle birlikte Türkiye’nin CDS risk primi 285’e kadar düşerken, 2 yıllık tahvil faizi de 3,5 ay sonra %40 seviyesinin altına geldi. Bu gelişmeler borsada en fazla bankacılık sektörünü destekledi. BİST Bankacılık Endeksi (XBANK) bu hafta %12,50’nin de üzerinde prim yaptı.

Sınai Endekste haftalık yükseliş %7,50 ve Hizmetler Endeksinde de %7,60 civarında gerçekleşti. Her iki ana sektör endeksi de BİDT 100’ün performansının gerisinde kaldı.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ise bu hafta 3 önemli gelişme yaşandı. ABD, Vietnam ile tarife anlaşmasına vardığını açıkladı. Ancak son tarih olan 9 Temmuz yaklaşmasına rağmen birçok ülke ile anlaşma haberi henüz gelmedi.

ABD’de Temsilciler Meclisi, hükümetin 3,4 trilyon dolarlık “harcama” tasarısını kabul etti. Bu tasarının, Trump imzaladıktan sonra yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi ise 147 bin kişi ile tahminlerin üzerinde arttı, işsizlik de %4,2’den %4,1’e geriledi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Tarife belirsizliği ve harcama tasarısını kabul edilmesi, ticaret ve mali endişeleri yeniden gündeme taşıyarak altında bu hafta güvenli liman alımlarını destekledi. Güçlü istihdam rakamları ise FED’den faiz indirimi beklentilerini “sınırlı da olsa” düşürerek, onsta yükselişi frenledi. Buna rağmen altın fiyatı haftalık bazda yükselişe doğru ilerliyor.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

İç ve dış gündem bu şekilde öne çıkarken, bu hafta yatırım araçlarının performansı (TSİ 18:10 itibarıyla) şöyle gerçekleşti:

-Borsada BİST 100 endeksi 10.275’ten kapanış yaparak haftalık bazda %9,25 yükseldi.

-Dolar %-0,10 değer kaybederek 39,84 TL’ye geriledi.

-Euro %0,39 primle 46,99 TL’ye yöneldi.

-Gram altın haftalık bazda %1,66 primle 4.270 TL’ye yükseldi. Onsta ise haftalık prim %1,80’i buldu.

-TEFAS’ta işlem gören Para Piyasası Fonlarının haftalık ortalama getirisi %0,91 ve Borçlanma Araçları Fonlarının getirisi ise %1,65 olarak gerçekleşti.